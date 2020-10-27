В «ЛНР» изменили график работы КПП «Станица Луганская»

В «ЛНР» пункт пропуска через линию разграничения у Станицы Луганской теперь работает с 08:00 до 19:00 по местному времени. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Служба пограничной охраны МГБ ЛНР сообщает об изменении графика работы временного пункта пропуска у населенного пункта Станица Луганская в связи с переходом Украины на зимнее время. С 26 октября временный пункт пропуска "Станица Луганская" будет работать с 8:00 до 19:00 по местному времени», – заявили в «ЛНР».

Напомним, с 15 до 31 октября по приказу командующего Объединенных сил временно приостановлен пропуск через КПВВ «Станица Луганская». При этом в штабе ООС подтвердили, что рассматривают заявления о пропуске только тех лиц, которые едут на похороны родственника, в частности члена семьи первой степени родства (родителей, супруга / супруги, детей умершего, в том числе усыновленных).

После того, как в связи с распространением коронавируса украинская сторона временно закрыла контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская», в «ЛНР» сразу появились перевозчики через Россию.