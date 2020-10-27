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Фавориты осенних цветов: В Донецке показали цветение хризантем в Ботаническом саду (Фото)

27.10.20 12:58
Донецк / Фото из открытых источников
Донецк / Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке в Донецком ботаническом саду зацвели поздние сорта хризантем. Цветение продолжится до первых заморозков. Об этом сегодня, 27 октября, сообщают местные интернет-ресурсы.

В коллекции насчитывается около 30 сортов фаворитов осенних цветов – хризантем: белые, желтые, сиреневые, малиновые, красные, двуцветные. В настоящее время цветут поздние сорта этих растений, и цветение продолжится до первых заморозков.

В ботаническом саду отмечают, что наряду с хризантемами в этот период осени цветет бугенвиллия, пахистахис, мурайя, а также активно зреют мандарины, лимоны и папайя. Все эти виды растений находятся в оранжерее сада.

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