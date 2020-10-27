ДТП в «ДНР»: 1 человек погиб и 7 получили травмы

В «ДНР» в период с 24 по 25 октября произошло 7 ДТП, в которых 1 человек погиб и 7 получили травмы, и зарегистрированы 11 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

24 октября в Макеевке водитель автомобиля Skoda Fabia напротив остановки общественного транспорта «Студенческая» совершил наезд на 60-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

25 октября в Буденновском районе Донецка 22-летний водитель автомобиля «ЗАЗ-110207», осуществляя движение задним ходом, совершил наезд 56-летнию женщину, которая вышла на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

Всего за выходные, как утверждают в «ДНР», выявлены 358 нарушений ПДД, среди которых 26 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.