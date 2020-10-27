Истекает год: Резников рассказал, когда президент будет принимать решение по Минским соглашениям

В начале декабря истекает год, который президент Владимир Зеленский давал себе на реализацию Минских соглашений как возможного сценария окончания войны на Донбассе. Об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он прокомментировал вопрос о том, что президент давал себе год на выполнение обещания, что в Украине наступит мир и закончится война.

«Я немножко иначе толкую слова президента. Он сказал, что он берет себе год идти по сценарию, который был написан до него, по сценарию, который был написан в 2014 году. Имеются в виду Минские соглашения – как они были написаны. Он это по сути сказал 9 декабря, – как я это воспринимаю, – в Париже. Поэтому 9 декабря пройдет этот год – соответственно президент будет принимать решение», – разъяснил Резников.

Он добавил, что война на Донбассе в этом году не будет завершена.

«Потому что очень много времени надо на вывод иностранных войск России», – сказал вице-премьер.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Украина 24»