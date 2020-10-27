Гуманитарный коридор: Через КПВВ «Новотроицкое» прошли 77 человек

В понедельник, 26 октября, через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» и КПП «ДНР» «Еленовка» в обе стороны линию разграничения пересекли 77 человек. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«На территорию республики запущено 21 транспортное средство, 44 человека. На территорию Украины выпущено 22 транспортных средства, 33 человека», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение дня на пункт помощи «МЧС ДНР» обратились 6 граждан.

Напомним, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» и «Новотроицкое» в Донецкой области функционируют по осеннему графику – ежедневно с 07:00 до 18:30. Однако свободное движение людей через эти КПВВ блокируется со стороны «ДНР». В КПВВ «Новотроицкое» перемещение граждан происходит по понедельникам и пятницам, когда «ДНР» открывает пункт пропуска со своей стороны. Но жителей «ЛНР» в «ДНР» не пропускают.

С 15 до 31 октября по приказу командующего Объединенных сил временно приостановлен пропуск через КПВВ «Станица Луганская» (Луганская область). В штабе ООС подтвердили, что украинцев с «пропиской» на временно неподконтрольных территориях пропускают туда через официально закрытый КПВВ «Станица Луганская». Граждане Украины с местом регистрации на подконтрольных правительству территориях могут пересекать КПВВ «Станица Луганская» на выезд из «ЛНР». Обратный проход таких лиц через линию разграничения ограничен до 31 октября.