Очень небедный поселок на берегу «моря»: В Донецке показали Хорошово (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал коттеджный городок Хорошово, в южной части города.

Проехав от гипермаркета «Галактика», мужчина свернул с трассы. После поворота на Хорошово начинается частный сектор, улица Приморская. «Тут находится наше Донецкое море… Магазинчик тут "Приморский" и улица Приморская», – сообщил дончанин.

На Приморской – обычные дома. А на берегу Донецкого моря (водохранилище в Ленинском районе) выстроен коттеджный поселок.

«У кого машина есть, 10 минут – и все блага цивилизации», – сообщил житель Донецка, отметив, что в жилом микрорайоне есть лишь один магазинчик, тот самый «Приморский».

Есть и остановки общественного транспорта.

«Аккуратненький, небольшой поселок, удобно, рядом с городом. Раньше было здесь, конечно, хорошо», – поделился он.

Мужчина показал и само «море»: водоем достаточно широкий. На его берегу расположены домики с одинаковыми крышами. Это таунхаусы в коттеджном поселке «Хорошово». «Очень небедный поселок, но здесь, к сожалению, сейчас люди практически не живут… Огроменнейшая территория», – сообщил он, подъехав к центральным воротам на въезде в поселок.

«Но видно, в каком состоянии дома. Все закрыто, окна заколочены», – сообщил житель Донецка.