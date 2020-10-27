Выборы прошли: «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения на 35%

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» установила цену на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%, передает «РБК-Украина».

В компании также сообщили, что тариф «годовой» с ноября повышен на 23,1% – с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

В «Нафтогазе» рост тарифов пояснили сезонностью цен на газ.

«Чем ближе к зиме, тем выше спрос на газ и выше цены. К счастью, в этом году хранилища газа в Украине заполнены более чем на 90%, поэтому цены будут расти медленнее, чем обычно», – говорится в сообщении на странице компании в Facebook.

Напомним, в сентябре цена газа для населения выросла на 45% до 4,70 грн/куб. м. Кроме того, «Нафтогаз» повысил годовую цену на газ для населения с 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м.