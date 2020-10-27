И врачи, и пациенты: В Северодонецке из-за кризиса с персоналом работают больные COVID-19 медики

В Северодонецке (Луганская обл.) в инфекционном отделении местной больницы сложилась кризисная ситуация из-за нехватки медработников и большого наплыва пациентов с COVID-19. Об этом рассказал гендиректор Северодонецкой городской многопрофильной больницы Роман Водяник, передает «Громадське».

«Под ковидних больных у нас 90 коек. Но видим, что этого мало, и мы частично терапевтическое отделение, то есть весь этаж, переводим под ковид. Администрации города и области дали нам дополнительные средства, и мы смогли оборудовать эти места "кислородом". Поэтому сегодня-завтра у нас уже будет не 90 мест, а 120. Вчера было 90, и мы были заполнены на 100%. Увеличиваем до 120, и мы уже на 70-80% заполнены», – рассказывает Роман Водяник.

По его словам, проблема не столько в количестве мест (при необходимости инфицированных можно разместить хоть на всех 640 койках, что есть в больнице), а в подготовленных медиках.

«Сейчас основной вопрос – это врачи, медсестры, санитарки. Их никакой волонтер не заменит. Даже не каждый врач имеет необходимые знания, чтобы лечить тяжелые пневмонии. У меня в трех отделениях врачи одновременно болеют ковидом, лечатся, и они же лечат своих пациентов. То есть, если медик или на стадии выздоровления, или болеет в легкой форме, то он в своем отделении одновременно и пациент, и врач», – описал ситуацию гендиректор больницы.

Он отметил, что сейчас COVID-19 болеют 12 медиков из инфекционного отделения. В целом в больнице положительные диагнозы получили 60 медработников.

Двое медиков уже неделю находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Оба работали с больными COVID.

«У нас врачи и медсестры работают и на полторы, и на две ставки. Мы даже не можем оплатить то количество часов, которое они отрабатывают. Я считаю, что это тихий молчаливый подвиг медперсонала», – заключил Роман Водяник.