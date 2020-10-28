В трамваях за отсутствие маски штрафуют, в клубах – нет: Что рассказали жители Донецка (Фото)

​​В неподконтрольном украинским властям Донецке обсуждают неоднозначную ситуацию со штрафами за пребывание в общественных местах без масок.

Так, в соцсетях люди пишут о том, что штрафуют тех, кто ездит в общественном транспорте. «В Донецке бабушка села в трамвай без маски. Зашли проверяющие и штрафанули на 200 руб. (77 грн по местному курсу на 28.10.2020 – ред.)… Цепляются к пенсионерам, у которых и так денег децл, эта бабка и так ехала через весь город, чтобы лук купить чуть дешевле, чем у нее под домом. А вы ей штраф 200 руб. (77 грн – ред.)... С таксистом вчера ехали, сказал, что его друзей в маршрутке на 500 руб. (192 грн – ред.) штрафовали... Так там прям штраф: бумагу выдали и 10 суток на погашение!», – рассказывают дончане.

При этом в развлекательных заведениях, в частности, в клубах, люди не соблюдают даже минимальную дистанцию и находятся без масок – и без штрафов. В пример местные жители приводят ресторан «Кокон» (по ул. Артема, в «Донецк Сити»).

«Я извиняюсь, а что это за двойные стандарты у нас в республике. Как ночью в клубе все танцуют, бухают, так маски не нужны. А как днем – так все наденьте?! Или что "корона" в ресторанах и ночных клубах не заразна? Почему туда не ходят проверяющие? Почему в "Коконе" все без масок поголовно? Где проверка? Или кто деньгу заносит в нужное время в нужный кабинетик, того не трогает», – возмущается житель Донецка.

Иные горожане отмечают, что вход в развлекательные заведения – в маске, а внутри посетители находятся без масок. При этом в «банке», магазинах требуют закрывать лицо защитной повязкой.

«Рестораны же, по идее, ничем не отличаются от магазинов и банков, общественное место и скопление людей, неправильно как-то получается… Я понимаю, скучно, а дома выпить и поплясать так не получится, но раз уж мы говорим о безопасности... Сегодня он там без маски пил-курил-тусил, а завтра без той же маски будет в Первом республиканском супермаркете возмущаться на охранника, что его не пустили... А это все цепочки возможной передачи вирусняка», – пишут в местном паблике.

При этом многие люди выступают в защиту тех, кто находится без масок: «Думаешь, те, кто эти указания ретранслирует вне камер, маски носят?... Кокон – это ресторан, там между столами дистанция, а насчет танцплощадки – да, там дистанции не выйдет, я к этому спокойно отношусь. У нас то война, то вирус, жить когда?... Там все дезинфицируются, прям вовнутрь… В ресторанах с маской сидеть, наверно, круто».

Дончане объясняют, почему в подобные заведения не заглядывают проверяющие: «Да просто хозяева клубешника друзья/родственники управленцев нашего бедлама, а свои своих не трогают… Сто процентов… Да проверяющие только для галочки, постращать стариков в трамваях».

Напомним, в «ДНР» для жителей первый штраф за нарушение карантина равен стоимости защитной маски в аптеке – стартует от 100 руб. (38 грн). При повторном нарушение штраф увеличивается в десятки раз, вплоть до того, что человека могут не выпустить из «республики».