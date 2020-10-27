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Дворники, уборщики и младшие медсестры: В Горловке рассказали о вакансиях и показали зарплаты (Фото)

27.10.20 13:32
Горловка
Горловка / Фото: youtube.com

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) работает городской центр занятости.

Вакансии есть различные. «На сегодняшний день в центре занятости имеются 1 873 вакансии, среди которых где-то 50% составляют вакансии служащих и инженерно-технических работников, 46% занимают рабочие профессии. Остальная часть – это простейшие профессии: дворники, подсобные рабочие», – уверяет «директор» городского центра занятости Надежда Севостьянова.

Также в центре занятости рассказали о востребованных специальностях. «У нас есть рейтинг самых востребованных вакансий, их 9: это водители, дворники, продавцы продовольственных товаров, уборщики служебных помещений, младшие медсестры, грузчики, сторожа, слесари-ремонтники, машинисты-кочегары котельных», – утверждает специалист центра занятости Елена Пашко.

На информационных стендах в холле большой раздел отведен вакансиям «военных», также показаны наиболее привлекательные варианты для тех, кто ищет работу. Так, зарплату водителям предлагают в 10-11 тыс. руб. (3,8-4,2 тыс. грн по местному курсу на 27.10.2020), также работу предлагают слесарю-электрику с зарплатой в 6 тыс. руб. (2,3 тыс. грн), а на вакансию слесаря по ремонту теплосетей ищут желающего работать за 12 тыс. руб. (4,6 тыс. грн).

Напомним, на подконтрольной украинским властям территории с 1 сентября минимальная заработная плата выросла с 4 723 грн до 5 000 грн в месяц.

Как сообщалось ранее, правительство Украины планирует до середины 2021 года повысить «минималку» до 6500 грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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