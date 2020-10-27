С рюкзаком и набором выживания: На Луганщине россиянин попросил убежища в Украине

В Луганской области пограничники задержали нарушителя границы в камуфляже с военным рюкзаком. Мужчина рассказал, что идет из России, где его преследуют за проукраинские взгляды, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Нарушителя обнаружили 26 октября пограничники отдела «Меловое» Луганского отряда у населенного пункта Диброва.

«Задержанный оказался 33-летним гражданином РФ. Он имел только армейский рюкзак с набором для выживания, мобильный телефон и несколько тысяч российских рублей. По словам нарушителя, все необходимые для этого путешествия вещи он приобрел в специализированном магазине», – говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что родом из Казани и что с 2008 года возглавлял филиал организации, деятельность которой направлена на изменение действующей власти в Российской Федерации. С 2016 году активно поддерживал в соцсетях и материально украинский полк «Азов». За свои взгляды неоднократно был осужден и, принимая во внимание частые угрозы, возможное новое заключение и опасаясь за свою жизнь и здоровье, решил бежать из страны.

Для выяснения обстоятельств незаконного пересечения границы россиянина доставили в пограничное подразделение. При составлении дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 204-1 («Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины») мужчина подал заявление о признании его беженцем на территории Украины или лицом, которое требует дополнительной защиты.