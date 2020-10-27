Никакого хорватского опыта: В РФ настаивают на «минском» сценарии для Донбасса

Хорватский опыт деоккупации не нужен на Донбассе, поскольку урегулирование конфликта возможно только через Минские соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью хорватским СМИ, передает «Сегодня».

Российскому министру напомнили, что ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович еще по работе в Европарламенте активно продвигал вариант хорватского опыта мирной реинтеграции Дунайского региона в качестве модели реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Украину. Глава МИД РФ сказал, что возможен только один сценарий.

«В отношении ситуации на востоке Украины уже имеется безальтернативная основа мирного урегулирования – согласованный в феврале 2015 года Минский комплекс мер. Этот документ был одобрен резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН и, таким образом, стал частью международного права. Сейчас просто необходимо выполнить в полном объеме то, о чем стороны договорились более пяти лет назад в ходе многочасового дипломатического марафона. Надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах не видим», – сказал Лавров.

Что касается хорватского сценария, то ранее Андрей Пленкович говорил, что опыт Хорватии может помочь в деоккупации Донбасса. Он напомнил, что с 1990 по 1998 год некоторые хорватские территории были оккупированы и у руководства страны были две модели их освобождения: одна – с помощью военной и полицейской операции, и еще одна – с помощью дипломатических усилий под эгидой ООН.

Напомним, Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разрабатывает законопроект о переходном периоде на Донбассе после его деоккупации. Составной частью этого документа станет переходная судебная система. По словам вице-премьера Алексея Резникова, при разработке законопроекта Минреинтеграции использует хорватский опыт, но модель переходного периода будет новой.