В Мариуполе избирательная комиссия считает голоса: Когда объявят, кто станет мэром

В Мариуполе члены избирательной комиссии уже четвертые сутки ведут подсчет голосов. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает «TV7».

Члены комиссии намерены сделать технический перерыв, чтобы отдохнуть.

Отмечается, что из 168 протоколов комиссии обработали уже 124. И до 30 октября территориальная избирательная комиссия должна объявить, кто занял должность городского головы. А до 2 ноября – передать результаты голосования за районных депутатов, до 6 ноября – обнародовать списки депутатов в городской совет.

В комиссии отмечают, что обработка протоколов замедляется также из-за электронной системы, которая не всегда корректно работает.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе данные экзит-пола демонстрируют победу в первом туре действующего мэра Вадима Бойченко.