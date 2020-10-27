Не нашли себя: Треть переселенцев вернулись на неподконтрольный Донбасс

Треть зарегистрированных в Украине переселенцев вернулись на временно неподконтрольные правительству территории. Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «УНН».

«1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц разъехались по всей Украине. Кто-то трудоустроен, кто учится, кто-то обеспечен жильем. 500 тысяч – треть – не нашли себя на подконтрольной правительству территории и вернулась обратно. Вот вам объемы – миллион остался», – заявил Резников в эфире канала «Украина 24».

По его словам, сейчас на подконтрольной Украине территории Донецкой области проживают 400 тыс. переселенцев, в Харьковской области и Киеве – по 150 тысяч, еще 100 тысяч – в Киевской области.

При этом он не смог назвать количество переселенцев, которых государство обеспечило жильем.

«Государство не обеспечивает жильем бесплатно. Государство обеспечивает жильем помощью – или через кредиты, или через субвенции, или путем предоставления служебного жилья», – отметил Резников.

Вице-премьер добавил, что четкой статистики по обеспечению переселенцев временным жильем в Украине нет.

Напомним, что в Украине «Держмолодьжитло» – главный реализатор госпрограмм по обеспечению жильем экономически активных переселенцев. В рамках фонда ВПЛ могут воспользоваться программами «Доступное жилье» (для квартир в новостроях, 50% стоимости оплачивает государство, 50% – переселенец) и «Ипотека под 3%» (квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, кредит под 3% годовых, разовый взнос – 6% стоимости квартиры).

Однако в этом году из госбюджета не выделены средства на данные жилищные программы. Деньги, которые первоначально были зарезервированы, забрали в Фонд по борьбе с COVID-19. Также не заложены деньги на программы «Доступное жилье» и «Ипотека под 3%» в проекте госбюджета на 2021 год.

Кроме того, в Украину за 6 лет вооруженного конфликта еще ни разу не поступали средства от международных доноров на строительство именно постоянного жилья для ВПЛ. При этом иные сраны, в которых также были вооруженные конфликты, для строительства такого жилья привлекли сотни миллионов долларов США: в Грузии – 300 млн долл., Босния и Герцеговина и Черногория – 290 млн долл.