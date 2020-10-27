В Славянске 25 сотрудников горсовета болеют COVID-19

В Славянске в городском совете коронавирус подтвержден у 25 сотрудников. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 октября, сообщил славянский городской голова Вадим Лях.

Он сообщил, что в инфекционном отделении есть свободные койки. При этом вспышка коронавируса в городе ощущается в том числе в горсовете.

«Чувствуем мы, как никто другой. У нас ЖКХ ушло, по многим организациям – целыми коллективами уходят на самоизоляцию. Поэтому работы, даже ремонтные, осложняются», – отметил Лях.

Мэр детализировал ситуацию с заболеваемостью по городскому совету. В частности, по его словам, у 25 сотрудников из 300 подтвержден COVID-19. «Фактически, 10%. Есть и другие заболевания: ОРВИ и т.д. Поэтому есть определенные сложности в работе», – сказал Лях.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 27 октября в Украине COVID-19 заболел 355 601 человек (145 336 пациентов выздоровели, 6 590 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 8 821 случай (выздоровели – 3 820 пациентов, летальных случаев – 91), Луганской области – 3 321 случай (выздоровели – 1 084 пациента, летальных случаев – 65).

В «ДНР» – 6 103 случая коронавируса (выздоровели – 2 675 человек, летальных случаев – 466). В «ЛНР» (на 26 октября) сообщили только о летальных случаях, их 71.