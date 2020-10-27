Нет антибиотиков, противовирусных, антикоагулянтов: В «ДНР» сообщили, почему в аптеках не хватает лекарств

В «ДНР» сообщили, почему в аптеках не хватает лекарств. «Разъяснение» сегодня, 27 октября, опубликовала пресс-служба «минздрава ДНР».

«В связи с многочисленными обращениями жителей ДНР по отсутствию лекарственных препаратов (антибиотиков, противовирусных препаратов, антикоагулятнов и т.д.) в частных аптечных предприятиях, информируем, что минздрав ДНР является республиканским органом исполнительной власти, в полномочия которого не входит осуществление закупок товара, выбор поставщиков и иные вопросы, связанные с освоением денежных средств частных предпринимателей, осуществляющих оптовую и розничную торговлю лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения», – уверяют в «минздраве».

Также там сообщают, что, согласно информации от поставщиков вышеуказанной категории товаров, «существуют объективные причины перебоев в своевременных поставках в связи с повышенным спросом на лекарственные препараты на территории Российской Федерации, где аналогичная ситуация с повышением уровня инфицирования COVID-19 и пневмониями среди населения на фоне сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом».

Кроме того, сообщают в «республике», наблюдается факт покупки одним лицом медикаментов в больших количествах – количествах, превышающих норму и ориентировочную потребность на семью (например, одного препарата более 5-10 упаковок при курсе лечения на 1 человека 0,5-1 упаковки), не имея показаний к лечению и симптомов болезни, из-за чего пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, не имеют возможности приобретения медикаментов, назначенных лечащим врачом, ввиду их отсутствия.

«Руководителями фармацевтических предприятий прилагаются возможные усилия с целью обеспечения своевременного наполнения ассортиментом аптек», – утверждают в «ДНР».

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 27 октября в Украине COVID-19 заболел 355 601 человек (145 336 пациентов выздоровели, 6 590 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 8 821 случай (выздоровели – 3 820 пациентов, летальных случаев – 91), Луганской области – 3 321 случай (выздоровели – 1 084 пациента, летальных случаев – 65).

В «ДНР» – 6 103 случая коронавируса (выздоровели – 2 675 человек, летальных случаев – 466). В «ЛНР» (на 26 октября) сообщили только о летальных случаях, их 71.