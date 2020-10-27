Совместно с французами: В Мариуполе определяют локацию будущего водоочистительного завода

В Мариуполь прибыла французская делегация во главе с президентом французской компании Beten Ingenierie Жаном Рошем. В муниципалитете обсуждали первый этап реализации проекта по модернизации системы водоснабжения города. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко отмечает, что проект даст возможность Мариуполю решить одну из ключевых проблем – обеспечения жителей качественной питьевой водой.

«Шаг за шагом идем к цели – чистой воде из крана в Мариуполе. Мы прошли бюрократические этапы. Сейчас приступаем непосредственно к реализации проекта. Уверен, уже через четыре года мариупольцы смогут получить коммунальную услугу европейского качества», – прокомментировал Вадим Бойченко.

В свою очередь Жан Рош подчеркнул, что делегация приехала для начала реализации первого этапа проекта. Французские специалисты проведут в Мариуполе одну неделю. За это время планируется провести проектно-исследовательские работы.

«Мы должны провести исследование источников воды, собрать данные по геологии. На основе этого узнать, где находятся наиболее оптимальные места водозабора и определить локацию для завода», – сказал он.

Президент французской компании Beten добавил, параллельно будет проводиться работа по генеральным схемам и подготовке технико-экономического обоснования для будущего водоочистительного завода.

Напомним, в начале 2019 года было заключено рамочное соглашение между правительствами Франции и Украины об официальной поддержке проекта по питьевому водоснабжению Мариуполя. Соглашение предусматривает выделение правительством Франции 64 млн евро на поддержку инвестиционного проекта с участием Мариупольского городского совета.