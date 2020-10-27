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Роют экскаватором: В Мариуполе показали, как готовят могилы для умерших от коронавируса (Видео)

27.10.20 14:59
Фото: скриншот видео Facebook
Фото: скриншот видео Facebook

В Мариуполе каждый день от коронавируса и его последствий умирают люди. Об этом рассказал представитель городской ритуальной службы «Скорбота» Николай Сапаров на своей странице в Facebook.

В Мариуполе отвели два сектора на Старокрымском кладбище для погребения умерших от COVID-19. На опубликованных кадрах видны ряды свежих могил.

«Уважаемые горожане, предупреждаю: коронавирус не шутка и не чья-то придумка! Люди умирают от него каждый (!) день. В основном, пожилые», – пишет Сапаров.

«Берегите своих родных и близких! Наденьте маски в общественных местах! Держите дистанцию! Не выпускайте пожилых из дома без крайней необходимости! Не убивайте себя и других!», – обращается к мариупольцам представитель ритуальной службы.

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