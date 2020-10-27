Лига чемпионов: Матч «Шахтер» – «Боруссия М» пройдет со зрителями

3 ноября в Киеве в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» примет менхенгладбахскую «Боруссию». Игра состоится на НСК «Олимпийский», начало в 19:55. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».



Матч состоится со зрителями.

«ФК "Шахтер" получил официальное письмо от Министерства охраны здоровья Украины относительно проведения поединка со зрителями. В нем сообщается, что, по результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мер, которые принимаются в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, начавших допуск зрителей на футбольные матчи, МОЗ Украины считает возможным привлечение зрителей на игру Лиги чемпионов "Шахтер" – "Боруссия" (Менхенгладбах)»,– говорится в сообщении.



Отмечается, что при проведении поединка принимающая сторона должна строго придерживаться всех противоэпидемических мер, а также организовать допуск в секторы не более чем 15% от числа болельщиков, которых может вместить НСК «Олимпийский».