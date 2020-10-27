На Луганщине от вызванных коронавирусом осложнений скончались 4 человека

В Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 88 новых случаев COVID-19. Вследствие осложнений от коронавируса умерли 4 человека. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4 человека: 60-летний и 74-летний мужчины из Сватовского района, 72-летний мужчина и 74-летняя женщина из Попаснянского района.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 24 человека;

Лисичанск – 24;

Рубежное – 9;

Белокуракинский район – 2;

Кременской – 3;

Марковский – 7;

Новоайдарский – 4;

Новопсковский – 6;

Попаснянский – 1;

Станично-Луганский – 2;

Старобельский – 6.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 3 321 человека, из них:

выздоровели – 1 084 человек;

лечатся – 2 172 пациентов (271 – стационарно, 1 901 – амбулаторно);

умерли – 65 человек.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 57,7%», – отметили в облгосадминистрации.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 27 октября в Украине COVID-19 заболел 355 601 человек (145 336 пациентов выздоровели, 6 590 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 8 821 случай (выздоровели – 3 820 пациентов, летальных случаев – 91).

В «ДНР» – 6 103 случая коронавируса (выздоровели – 2 675 человек, летальных случаев – 466). В «ЛНР» (на 26 октября) сообщили только о летальных случаях, их 71.