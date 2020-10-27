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На Донетчине в стационарах лечатся около 500 человек с COVID-19

27.10.20 15:58
Александр Педенко
Александр Педенко / Фото: dnews.dn.ua

В Донецкой области около 500 человек с COVID-19 проходят стационарное лечение в больницах. Об этом сегодня, 27 октября, рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19 имеет 8 821 житель Донецкой области. За весь период было зафиксировано 92 летальных случая.

«3 820 человек выздоровели, остальные лечатся. В стационаре находится около 500 человек, состояние – от среднего до тяжелого», – добавил Педенко.

Представитель облздрава уточнил вчерашнюю информацию о новой ПЦР-лаборатории в Мариуполе. «Новой лаборатории не прибавилось. Произошло усиление лаборатории Мариупольской городской больницы №4 им. И.К. Мацука. Городской совет Мариуполя приобрел современный амплификатор и станцию пробоподготовки. Лаборатория стала более мощной», – пояснил Александр Педенко.

По его словам, сейчас в Донецкой области ПЦР-исследования проводят 10 лабораторий, в том числе 6 коммунальных лабораторий и 4 частных. В перечень больниц, которые могут оказывать помощь больным COVID-19, в области входят 28 медучреждений.

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