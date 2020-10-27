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Проводила «референдум» в 2014 году: В Лимане депутату горсовета сообщили о подозрении

27.10.20 16:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении в совершении преступления действующем депутату Лиманского городского совета. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

«Досудебное следствие СБУ установило, что в апреля 2014 года депутат добровольно способствовала организации и проведению незаконного референдума на территории города Лимана и Лиманского района», – говорится в сообщении.

Вопреки действующему законодательству Украины, женщина выполняла функции члена «территориальной избирательной комиссии» и обязанности председателя одной из «участковых избирательных комиссий» в Лимане.

Следователи СБУ подозревают фигурантку в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

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