Проводила «референдум» в 2014 году: В Лимане депутату горсовета сообщили о подозрении

Прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении в совершении преступления действующем депутату Лиманского городского совета. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

«Досудебное следствие СБУ установило, что в апреля 2014 года депутат добровольно способствовала организации и проведению незаконного референдума на территории города Лимана и Лиманского района», – говорится в сообщении.

Вопреки действующему законодательству Украины, женщина выполняла функции члена «территориальной избирательной комиссии» и обязанности председателя одной из «участковых избирательных комиссий» в Лимане.

Следователи СБУ подозревают фигурантку в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.