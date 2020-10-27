Выборы-2020: Более 91% участковых комиссий завершили подсчет голосов

Почти 26 700 участковых избирательных комиссий, что составляет более 91% от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Как отмечается, эти УИК составили протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии (ТИК).

«По информации, поступившей в Секретариат Центральной избирательной комиссии, Этот процесс полностью завершен в 6 регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях», – уточнили в Центризбиркоме.

Кроме того, уже начался процесс передачи протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных громад (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

В ЦИК напомнили, что сельские, поселковые и городские ТИК составляют протоколы о результатах выборов по выборам депутатов сельского, поселкового и городского совета, а также соответствующего сельского, поселкового и городского головы. Кроме того, указанные ТИК составляют протоколы об итогах голосования по выборам депутатов районного и областного совета, которые передают в соответствующие районные и областные ТИК. Последние на основании этих протоколов устанавливают результаты выборов депутатов районных и областных советов.

В частности, в 15 областях Украины (Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской) районные ТИК уже приняли 60 таких протоколов. В свою очередь в 9 регионах (Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черкасской областях) 9 протоколов получили областные ТИК.