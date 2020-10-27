«Слышал два взрыва»: В Донецке обсуждают пожар на «Контуре» (Фото)

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня, 27 октября, жители сообщают о пожаре в районе обувной фабрики «Контур». Фото задымления опубликовали в соцсетях.
«В районе "Контура" очень много дыма», – пишут дончане.
Местные жители также сообщают, что слышали звуки, похожие на взрывы:
- Виталий: «Я слышал 2 взрыва»;
- Кристина: «И скорые поехали»;
- Вика: «Я тоже слышала на обл. ГАИ... как раз на балконе была»;
- Светлана: «Слышно было и на Текстильщике»;
- Александр: «Проходил там, слышал 4 хлопка».