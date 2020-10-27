«Слышал два взрыва»: В Донецке обсуждают пожар на «Контуре» (Фото)

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня, 27 октября, жители сообщают о пожаре в районе обувной фабрики «Контур». Фото задымления опубликовали в соцсетях.

«В районе "Контура" очень много дыма», – пишут дончане.

Местные жители также сообщают, что слышали звуки, похожие на взрывы: