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«Слышал два взрыва»: В Донецке обсуждают пожар на «Контуре» (Фото)

27.10.20 17:11
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня, 27 октября, жители сообщают о пожаре в районе обувной фабрики «Контур». Фото задымления опубликовали в соцсетях.

«В районе "Контура" очень много дыма», – пишут дончане.

Местные жители также сообщают, что слышали звуки, похожие на взрывы:

  • Виталий: «Я слышал 2 взрыва»;
  • Кристина: «И скорые поехали»;
  • Вика: «Я тоже слышала на обл. ГАИ... как раз на балконе была»;
  • Светлана: «Слышно было и на Текстильщике»;
  • Александр: «Проходил там, слышал 4 хлопка».

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