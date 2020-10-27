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Платили «налоги» в «ДНР»: Руководство машзавода в Макеевке подозревают в финансировании терроризма

27.10.20 17:32
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Двум руководителям машиностроительного завода, работающего в неподконтрольной украинской власти Макеевке, заочно сообщено о подозрении в финансировании терроризма (ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

Отмечается, что завод занимается производством машин и оборудования для добывающей промышленности и строительства. В октябре 2014 года предприятие перерегистрировали в «ДНР» и начали платить «налоги» в «центральный республиканский банк ДНР».

«С июня 2018-го по январь 2019 года подозреваемые обеспечили боевиков продукцией производственно-технического назначения на сумму почти 42 млн руб. и уплатили около 2 млн руб. так называемых "налогов". В дальнейшем продукция завода реализовывалась на предприятиях угольной и горно-шахтной промышленности, которые остались на временно оккупированной территории Донецкой области», – отметили в прокуратуре.

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