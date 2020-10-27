«Ситуация анекдотическая»: Пургин пояснил, почему в «ДНР» нет «министра обороны»

В «ДНР» нет ни «министерства обороны», ни «министра обороны». Это связано с тем, что официально как бы у «республики» нет своей армии. Об этом рассказал один из основателей «ДНР», председатель «народного совета ДНР» (2014-2015 гг.) Андрей Пургин.

Он напомнил, что в Минских соглашениях предусмотрено создание народной милиции. В этой связи «народными милициями» и назвали армии в «ЛНР» и «ДНР».

«У нас ситуация анекдотическая. Как для воюющей республики. Для реализации Минских соглашений у нас формально как бы нет [армейского] корпуса, у нас он называется "народная милиция". То есть де-юре у нас корпуса нет, а де-факто он стоит и воюет. То есть у нас есть армия, но мы не признаем, что она у нас существует. И так как армии формально не существует, то у нас нет и легального органа, который ею управляет. У нас есть МВД, которое управляет в лучшем случае внутренними войсками», – сказал Пургин.

«Республиканец» отметил, что из-за такого тайного руководства армией в «ДНР» невозможно получить «четкую, объективную информацию о ситуации в армии для транспортирования ее населению». «Фактически разорвана смычка между армией и населением. Этого заполнения на сегодняшний момент нет. Поэтому возможны панические настроения, запуски слухов», – заключил Пургин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube