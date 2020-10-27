Медики Ивано-Франковска получили аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Сегодня, 27 октября, Фонд Рината Ахметова совместно с компанией ДТЭК передали медикам Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы аппарат искусственной вентиляции легких производства Франции. Вручение оборудования состоялось в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«В рамках проекта Фонд Рината Ахметова передал государственным больницам 320 тысяч экспресс-тестов и более 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты. Но главная медицинская потребность – аппараты ИВЛ, которые способны помочь врачам спасать жизни пациентов с тяжелыми осложнениями от COVID-19. Поэтому Фонд закупил для государственных больниц 204 аппарата искусственной вентиляции легких. Почти 160 аппаратов уже переданы медикам в 12 регионах Украины. 20 аппаратов получила Ивано-Франковская область», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Представитель ДТЭК Ростислав Витриховский отметил, что помощь региону, где работает ДТЭК Бурштынская ТЭС, оказывается с самого начала пандемии. «В этом году мы уже передали на нужды Ивано-Франковской области 13,4 тысячи экспресс-тестов для диагностики вируса, 12 тысяч защитных костюмов для медицинских работников и 19 аппаратов ИВЛ, которые спасают человеческие жизни не только сейчас, но будут спасать их после завершения пандемии. Сегодня мы вручаем еще один аппарат ИВЛ», – перечислил Витриховский.

«За последние сутки в области 325 новых подтвержденных случаев заболевания, в целом уже свыше 16 тысяч. Первое, что может помочь в такой ситуации, – качественное медицинское оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких. Чрезвычайно хорошо, что социально ответственный бизнес продолжает помогать Прикарпатью и нашим медицинским учреждениям. И сегодня приятный момент – в нашей инфекционной больнице появится еще один современный аппарат ИВЛ. Это не первый аппарат, который передается больнице. Уверена, что он спасет не одну жизнь. Сердечно благодарю социально ответственный бизнес», – отметила заместитель главы Ивано-Франковской облгосадминистрации Мария Савка.

«Такая помощь всегда своевременная. Эта аппаратура нам очень нужна, чтобы больные выздоравливали», – добавила и.о. директора областной клинической инфекционной больницы Любовь Андрусишин.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

«"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях», – напомнили в Фонде.