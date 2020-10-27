Пять этапов: Как переселенка продавала квартиру в Донецке

Наталья Дмитриева после 2014 года покинула Донецк. Сейчас она живет в Турции. Женщине пришлось продать квартиру в Донецке, продавать пришлось по правилам «ДНР», сделку совершили в октябре. Двухкомнатную квартиру в центре города оценили в $ 12 000. Своим опытом Наталья поделилась в Facebook:

– Как продать квартиру в Донецке?

Вы уехали в Турцию подальше от войны? Но Донецк, как известно, никого просто так не отпускает. Предположим, у вас там осталась недвижимость. Или кто-то из ваших родственников оставил вам квартиру в Донецке, где вы жить не собираетесь. Что нужно знать о продаже квартиры в этом городе. Информация актуальна по состоянию на октябрь 2020 года. Возможно, уже завтра все изменится

Теоретически вы можете продать квартиру по доверенности, находясь где угодно в Украине или в Турции. Но на практике доверенность должна быть сделана только нотариусом в «ДНР». Другой документ в Донецке не действителен.

Для продажи квартиры понадобится пройти следующие этапы. Расценки и сроки указаны на октябрь 2020.

1. Сначала нужно сделать в ЕРЦ («Единый регистрационный центр» в «ДНР») техпаспорт на квартиру. Квитанция за это стоит около 900 руб. (368 грн по местному курсу валют, – ред.). А за сам техпаспорт вы отдадите примерно 1300-1500 руб. (531-612 грн) – это в среднем за 2-х комнатную квартиру.

Вы должны предъявить оригиналы и копии документов: правоустанавливающего, украинского техпаспорта квартиры, своего паспорта и справки ИНН (идентификационный код налогоплательщика).

Срок изготовления – до 2,5 месяцев. Документ действителен 1 год.

2. Регистрация права собственности в ЕРЦ. Квитанция стоит около 900 руб. (368 грн). Оригиналы и копии документов для получения: правоустанавливающего (нотариально заверенная копия), «республиканского» техпаспорта, паспорта и ИНН.

Срок изготовления 21 рабочий день.

3. Информационная справка в ЕРЦ. Стоимость квитанции – около 650 руб. (265 грн). Документы: оригиналы и копии правоустанавливающего, «республиканского» техпаспорта, паспорта и ИНН.

Срок изготовления 7 рабочих дней. Действительна 15 рабочих дней.

4. Оценка рыночной стоимости квартиры. Заказывать у независимых оценщиков. Стоит около 2000 руб. (816 грн). Документы: оригиналы и копии правоустанавливающего, «республиканского» техпаспорта, паспорта и ИНН. Изготавливают 2-3 дня.

5. Справка из ЖЭКа о зарегистрированных в квартире (о нулевой прописке). Бесплатная. Действует 3 рабочих дня.

Посредники (риелторы) берут за услуги порядка 1000 долларов. В среднем оформление документов для продажи занимает около 4-х месяцев.

Все это актуально для тех людей, у кого правоустанавливающие документы были выданы в Украине до 31.12.2016. Им нужно пройти легализацию в «органах ДНР». А вот тем, у кого правоустанавливающие сделаны в Украине после 1.01.2017, пока что легализацию не делают. Поэтому они продать квартиру в ДНР сейчас не могут.