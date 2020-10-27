Втрое больше: Сколько получили топ-чиновники Донбасса в сентябре

Высшее руководство Донецкой и Луганской областей с сентября получает полную зарплату. А предыдущие 5 месяцев действовали ограничения, им платили лишь оклад на уровне 10 минимальных зарплат (47 230 грн). Такие правила были введены Верховной Радой в связи с карантином. Однако в конце лета Конституционный суд признал незаконным это решение, и с сентября все чиновники продолжают получать зарплаты в докарантинном объеме. И теперь доходы топ-чиновников Донбасса выросли в полтора-три раза, передают «Свои.city».

Павел Кириленко, глава Донецкой облгосадминистрации – по сравнению с прошлым месяцем его доходы существенно возросли. Интересно, что при этом денежное обеспечение главы ОГА увеличилось совершенно незначительно. Если в августе Кириленко получил 47 230 грн, то в сентябре – 47 814 «грязными». Никаких надбавок или премий ему не начисляют.

Игорь Мороз, первый заместитель главы ДонОГА – в сентябре заработал 154 919 грн, что более чем в 3 раза превышает его заработки в прошлом месяце (в августе он получил 47 230 грн). Такая сумма получилась путем сложения оклада 30 800 грн, различных надбавок и внушительной премии в 61 261 грн.

Юлия Костюнина, заместитель главы ДонОГА – в сентябре получила 128 154 грн (против 47 230 грн в августе). Ее оклад составил 27 500 грн, но благодаря надбавкам и премии в размере 53 529 грн месячная зарплата вышла почти в 3 раза больше, чем в предыдущем месяце.

Денис Клюшников, заместитель главы ДонОГА – заработал 156 828 грн (в августе он получил те же максимальные 47 230 грн). Его премия составила 51 928 грн, оклад 26 125 грн, остальное – надбавки.

Вадим Филашкин, заместитель главы ДонОГА – заработал больше других своих коллег, а именно – 168 606 грн. Его также премировали в сентябре – на 62 996 грн. Сам оклад составил 30 250 грн. И благодаря надбавкам насобиралась итоговая сумма.

Олег Свинаренко, руководитель аппарата Донецкой ОГА – в прошлом месяце не заслужил премию, а довольствовался лишь окладом и надбавками. Его жалование достигло лишь 64 930 грн. Из них оклад – 24 200 грн.

Чуть скромнее оказались зарплаты чиновников Луганской облгосадминистрации. Все, кроме главы ЛугОГА Сергея Гайдая, получили в сентябре меньше 100 тыс. грн. Интересно, что отдельной строчкой в выписке значатся доплаты по пересчету за август (это от 1 до почти 7 тыс. грн).

Сергей Гайдай, глава Луганской ОГА – всего в сентябре заработал 120 580 грн, из них:

99 054 – оклад за сентябрь;

14 858 грн – надбавка за доступ к гостайне;

6 668 грн – перерасчет за август.

В августе Гайдай заработал 45 745 грн, то есть после отмены карантинных ограничений его доходы сразу возросли в 2,6 раз.

Екатерина Безгинская, заместитель главы Луганской ОГА – 78 465 грн. Из которых:

30250 грн – оклад;

36 300 грн – надбавки за интенсивность и выслугу лет;

9 075 грн – премия;

2840 грн – перерасчет за сентябрь.

В прошлом месяце она всего получила 28 338 грн, а значит – ее доходы в этом месяце выше почти в 2,8 раз.

Наталья Романенко, заместитель главы Луганской ОГА – заработала в прошлом месяце 69 104 грн. Из этой суммы:

30 250 грн – оклад;

9075 грн – премия;

28 738 грн – надбавки;

1042 – пересчет за предыдущий месяц.

В августе она получила 44 993 грн, то есть в полтора раза меньше.

Ирина Калинина, руководитель аппарата Луганской ОГА – заработала меньше всех из руководства ЛугОГА, а именно – 65 259 грн. Ее оклад – 24 200 грн, надбавки – 32 160 грн, премия – 7 260 грн, а пересчет – 1 639 грн. В предшествующем месяце Калинина получила в два раза меньше – 30 700 грн.