Выборы на Луганщине: Везде лидируют «Наш край» и ОПЗЖ

По партийным спискам в Луганской области в целом лидируют партии ОПЗЖ и «Наш край». Таковы данные представителей территориальных избирательных комиссий. Но подсчет голосов еще продолжается. Явка в регионе составила 37,2%, передает «Радио Свобода».

В Северодонецке и Лисичанске по решению ЦИК выборы в этот раз не проводились, в этих городах продолжат действовать военно-гражданские администрации.

Рубежное. С большим отрывом здесь лидирует кандидат в мэры от партии «Наш край» Сергей Хортив. Он был городским главой с 2015 по 2019 год (пока депутаты не выразили ему недоверие). Его конкурент – Анатолий Бусенков, но разрыв между кандидатами велик.

«Наш край» лидирует в Рубежном и по партийным спискам. За ним – ОПЗЖ.

Старобельск. Лидирует на мэрских выборах нынешняя глава города Яна Литвинова, самовыдвиженка. На втором месте Анжела Сергиенко, также самовыдвиженка и глава Половинкинского сельсовета.

На выборах в горсовет здесь первыми идут представители ОПЗЖ, вторыми – «Наш край».

Кременная. В мэры лидирует Владимир Струк, член ОПЗЖ и личность, известная в области по событиям 2014 года – тогда депутат Струк поддержал «русскую весну».

Вторым и с большим отрывом идет Тарас Прокопенко – нынешний городской голова.

В городской совет лидирует ОПЗЖ, следом – «Наш край».

Сватово. Здесь конкурируют Вита Слипец от ОПЗЖ (она лидировала по состоянию на вечер) и Евгений Рыбалко, нынешний мэр Сватово и представитель партии «Наш край». Разрыв между кандидатами был порядка полутора тысяч голосов.

По партийным спискам в Сватово конкурируют ОПЗЖ и «Наш край».

Напомним, что большая часть Луганской области не голосовала: ЦИК отменила выборы в 8-ти громадах зоны ООС.