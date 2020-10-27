У нас сумасшедший дом: Пургин рассказал об ужасающей ситуации с COVID-19 в «ДНР»

Пандемия коронавируса усложнила и без того проблемное положение жителей «ДНР». Но местная «власть» оказалась полностью неготовой ко второй волне коронавируса, что привело к хаосу в здравоохранении и панике среди населения. Об этом рассказал один из основателей «ДНР», председатель «народного совета ДНР» (2014-2015 гг.) Андрей Пургин.

«Надо признать: ситуация плохая. Ухудшается гуманитарная ситуация, очень сильно ухудшается экономическая. И внутринародная. Население чувствует себя покинутым и заброшенным. Желания – лишь однодневные. Миграция – очень большая, люди уезжают в Россию, в основном. А к этому всему нас догнала еще и вторая волна коронавируса», – описал Пургин в целом настроения в «ДНР».

При этом ограниченность «республики» оказалось положительным моментом в борьбе с распространением коронавируса. «Мы – закрытая территория, люди особо никуда не ездят. Населения мало. Тот же Донецк – это явно не Москва, не мегаполис. А коронавирус – это болезнь высокой плотности населения, которое при этом еще и мобильное. Поэтому весной мы отделались легким испугом. Это привело к тому, что ко второй волне не просто не готовились, ее просто проспали», – считает «республиканец».

Пургин также считает, что вторую волну в «ДНР» спровоцировали и действия «власти»: «Тот же недавний концерт Лепса на площади Ленина с 70 тысячами зрителей, тот же забитый цирк с безмасочными детьми и т.д. У нас такой сумасшедший дом – сначала 70 тысяч на площади, а на следующий день вас могут штрафовать за отсутствие маски на улице».

«Если поговорить с любыми медиками в Донецке, они вам скажут – к ковиду не готовились вовсе. Все ждали вторую волну. А у нас ее никто не ждал. И получилось, как в шутке про ЖКХ – декабрь, зима пришла неожиданно. Поэтому у нас гигантский рост заболеваний, и полная неготовность к этому. И постоянные идут перекосы: для политики нужно Лепса на 70 тысяч зрителей, для коронавируса – разогнать роддомы и из 7-ми в Донецке оставить два. Все это в ручном режиме», – рассказал он.

Пургин отметил, что из-за такой безалаберности в «ДНР» очень много смертей, «необязательных смертей». «Из-за сегодняшней истерии все больницы в ДНР перепрофилируют под ковид. А это значит, что не лечат другие заболевания, смертность по другим болезням зашкаливает. У нас есть единственная больница, которая борется с кровотечениями желудка, кишечника – вот она тоже закрыта, там в реанимациях лежат больные с ковидом. Поэтому мы будем иметь смертность и по этому показателю», – продолжил местный «политик».

Он признал, что в «ДНР» практически все аппараты искусственной вентиляции легких старые: «И эти ИВЛ могут и вред еще нанести. Потому что это те ИВЛ, в которых кислородная поддержка идет под наркозом. ИВЛ современных – очень мало».

Пургин акцентировал, что помощь у России по борьбе с коронавирусом нужно было запрашивать еще летом, а «глава ДНР» Денис Пушилин только сейчас обратился к РФ. «Но помощь сейчас заходит в город, где половина населения либо болеет, либо вот-вот заболеет. Заболеваемость тотальная – это правда. Есть паника. Есть бесконечное употребление антибиотиков, даже когда они не нужны – например, при легкой форме течения коронавируса», – рассказал Пургин.

«Но самая страшная ситуация с тяжелыми больными. Это реальная жуткая история, когда в Макеевке родственники прорывались в больницу с бабушкой, сломали 4 двери, ворвались в реанимацию, сбросили с кровати умершего и на его место водрузили бабушку. На них заведено уголовное дело. И такую информацию дают официальные сайты ДНР с гордостью заявляя, что на этих людей заведено уголовное дело, а не о том, до чего довели ситуацию», – заключил «республиканец».

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 27 октября в Украине COVID-19 заболел 355 601 человек (145 336 пациентов выздоровели, 6 590 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 8 821 случай (выздоровели – 3 820 пациентов, летальных случаев – 91), Луганской области – 3 321 случаев (выздоровели – 1 084 пациентов, летальных случаев – 65).

В «ДНР» – 6 103 случая коронавируса (выздоровели – 2 675 человек, летальных случаев – 466). В «ЛНР» (на 26 октября) сообщили только о летальных случаях, их 71.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube