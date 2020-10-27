Нужна ли СЭЗ Донбассу: Мнения экс-мэров Донецка, Дебальцево и владельца заводов в Славянске

Прежде чем изобретать на Донбассе новую модель свободной экономической зоны, нужно понять, чем хороша или плоха была предыдущая. «Свои.city» предоставили слово тем, кто наблюдал за ситуацией изнутри – экс-мэру Донецка Александру Лукьянченко, экс-мэру Дебальцево Андрею Бондарчуку и славянскому бизнесмену Виктору Левиту, который построил два завода в те годы.

Как это было

Свободная экономическая зона – часть территории страны, которая имеет некие льготные условия для ведения бизнеса (налоговые, таможенные и прочие льготы). Главная цель СЭЗ – привлекать новые инвестиции, прежде всего иностранные, чтобы стимулировать развитие производства и другой экономической активности в регионе.

Свободные экономические зоны существуют в почти полутора сотнях стран мира, и во многих показали результат. В 1990-х годах Украина также решила испробовать этот способ оживления экономики.

С 1992 по 2005 года в 12 областях и АР Крым функционировало 12 спецзон и 72 территории приоритетного развития (это территории, где специальные льготные условия вводились с целью создания рабочих мест). Часть из них находилась в Донецкой и Луганской областях. Самой известной была СЭЗ «Донецк».

Карта СЭЗ и ТПР на территории Донецкой и Луганской областей

Мнения об эффективности таких зон расходятся. Одни полагают, что СЭЗ смогли дать новое дыхание промышленности, другие – что они использовались для ухода от уплаты налогов и таможенных пошлин. Причем правота одних не противоречит правоте других.

Бывший мэр Донецка Александр Лукьянченко, который занимал эту должность с 2002 по 2014 год, среди первых. «Утверждения, что свободная экономическая зона ничего не дала и что Украина все время кормила Донбасс, не соответствует действительности. СЭЗ дает импульс развитию экономики и привлечению инвесторов. Условия, которые действовали в специальных экономических зонах, на какой-то период дали передышку угольной промышленности, частично металлургии и машиностроению. Этот фактор помогает дать толчок развитию экономики при минимальных затратах государства», – говорит он.

Потери бюджета от недополучения налогов, по его мнению, в таких случаях не столь существенны. «Главной задачей было оживить экономику в период кризиса 1990-х годов. Введение СЭЗ этому способствовало. Были привлечены, пусть даже внутренние, инвестиции, но они дали толчок к дальнейшему развитию», – сказал Лукьяненко.

Бизнесмен Виктор Левит, воспользовавшись привилегиями СЭЗ, построил в Славянске два завода – «Зевс Керамика» (2003) и «Керамические массы Донбасса» (2005), причем оба – с участием иностранных инвесторов. Но один из них не успел завершить до отмены льгот: в результате «попал» на большую сумму.

«Мы тоже были участниками свободной экономической зоны в двух проектах. По льготным условиям можно было при завозе оборудования не платить НДС. Вот мы начали строительство, все было хорошо, но к концу строительства СЭЗ отменили, и нам пришлось увеличивать инвестиции на 25-30%, чтобы завезти оборудование. Представляете, оборудование на 20 млн долларов и нужно заплатить 4 млн долларов входящего НДС, который тебе потом когда-нибудь будет возвращать государство. Поэтому могу сказать от себя лично, что лучше бы этой свободной экономической зоны тогда не было», – рассказывает предприниматель.

Завод «Зевс Керамика»

Результаты введения специальных условий он оценивает неоднозначно: «В Донецкой области было 5-7 проектов с иностранными инвестициями, а все остальное – это локальные инвестиции. Сказать, что все было плохо, я не могу. Но некоторые коррупционные проекты подпортили общую картину».

Бывший мэр Дебальцево Андрей Бондарчук напоминает про скандал вокруг «ножек Буша», которые ввозились в Украину через СЭЗ на Донбассе в обход пошлин.

«Как в Украине все устроено? Каждая группа или фракция тянет на себя маленькое экономическое одеяло. Есть мнение, что создание таких зон толкает бизнес в них инвестировать и способствует созданию рабочих мест. Когда такие группы становятся влиятельными, они стараются придумать некие программы развития лет на 20-25. Чтобы их принять, а на следующий день забыть, потому что считается, что проблема автоматически решилась. В украинских реалиях никто никогда не просчитывает эти программы и планы до конца. Чиновники думают, как сохранить власть. А экономический эффект их вообще не интересует. Да и что такое СЭЗ по своей сути? Это облегчение налогооблажения», – говорит бывший мэр.

Самый громкий скандал вокруг СЭЗ на Донбассе действительно связан с экспортом мясной продукции. В «нулевые» годы мясо и изделия из него ввозились в Украину преимущественно через специальные экономические зоны (СЭЗ) и территории приоритетного развития (ТПР).

По заявлению Минэкономики, в 2004 году госбюджет недополучил 3,4 млрд грн из-за нелегального ввоза мяса через спецзоны. При этом почти 90% от общего импорта было ввезено через СЭЗ и ТПР в Донецкой области.

Схема была следующая. В СЭЗ действовали льготы по налогам на сырье. Поэтому некоторые предприятия ввозили мясо под видом сырья, часть из него перерабатывали собственными силами на территории СЭЗ, а остальное – нелегально сбывали в других регионах. Прокуратура Донецкой области даже возбудила дело против одного из таких предприятий из Снежного, которое ввозило в Украину куриные окорочка. Из-за коррупционных схем государство не досчиталось 400 млн грн.

При этом, даже когда льготы для СЭЗ были отменены, три донецких фирмы из Донецкой области («Відродження», «Артемовский мясокомбинат» и компания «Никос») в судебном порядке добились их восстановления и продолжали ввозить мясо в обход пошлин. Одна только компания «Відродження» из СЭЗ «Донецк» за 2006 год получила 900 млн грн льгот по НДС и пошлинам.

Нет конкретики

Выступая с ежегодным обращением к украинцам в Верховной Раде 20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что подконтрольным территориям Луганской и Донецкой областей нужны «особые экономические условия». Видимо, намекая на свой вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе.

При этом некоторые представители Донбасса не разделяют идею президента. В частности, считают неверным, что предложения касаются только Донецкой и Луганской областей, а не всей Украины. Та же проблема моногородов, живущих за счет одного предприятия, которое находится на грани закрытия, актуальна и для других регионов.

«Почему надо какие-то регионы выделять? Если говорить о шахтерских регионах, то в Украине несколько областей, кроме Донецкой и Луганской, где есть шахты – Волынская, Львовская, Черкасская, Днепропетровская. Тогда надо во всех областях такое делать. Я бы не хотел выделять эти регионы отдельно. Я бы хотел, чтобы экономика всей Украины восстанавливалась. Не надо делать тепличные условия только в одном городе», – уверен экс-мэр Дебальцево Андрей Бондарчук.

С ним согласен и предприниматель Виктор Левит: «Я бы не хотел, чтобы создавался прецедент, при котором Донецкая и Луганская области имели бы отличные от других условия».

«Я бы сказал, что лучше это сделать для всей Украины – например, установить, что ввоз оборудования под собственные проекты не будет облагаться НДСом как предоплатой. А сделать свободную экономическую зону здесь, в отдельно взятом регионе, я больше склонен к тому, что это плохо. Например, у "Азовстали" будут налоговые льготы, а у "Запорожстали" не будет налоговых льгот. Как это?», – рассуждает он.

«Но с другой стороны, у Донецкой и Луганской областей вообще нет инвестиционной привлекательности. И что-то придумать для того, чтобы сюда инвестировали, наверное, надо. Но я не понимаю, как с помощью налоговых льгот можно добиться инвестиционной привлекательности», – резюмировал Левит.

Поддержать нельзя отказать

По данным опроса Киевского международного института социологии, большая часть украинцев против создания свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях. 45% респондентов не поддерживают такую инициативу, «за» высказались – 33,5%. Еще 20% затруднились ответить.

Эти 20% затруднившихся легко понять. Покуда президент не объяснит, что он под этим подразумевает, единственный возможный ответ на этот вопрос «не знаю». Другие варианты могут быть истолкованы и интерпретированы провластными силами в собственных интересах.