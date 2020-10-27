До 30% ошибок: Директор лаборатории рассказал о причинах ложных результатах на COVID-19

Большое количество ложноотрицательных ПЦР-тестов на COVID-19 определяется рядом причин. Главная из которых – ошибки при заборе биоматериала. Об этом рассказала генеральный директор медицинской лаборатории «Дила» Алексей Бабич, передает «Интерфакс – Украина».

«Около 80% ошибок и недостоверных результатов при лабораторных исследованиях происходит из-за нарушений так называемого преаналитического этапа, т.е. того, как, чем, когда и где медицинский работник берет биоматериал», – сказал он.

Бабич отметил, что часто ложноотрицательные результаты могут быть получены, если «медсестра просто смазывает передние дужки зева ватным шпателем, на котором вирус не удерживается или удерживается, но потом не отдается в обогатительную среду ПЦР-лаборатории, в таких случаях вирус вроде и есть, но мы не можем его достать».

«Для достоверного ПЦР-теста должны быть хорошие расходные материалы и качественное взятие биоматериала и из носоглотки, и из зева, т.е. из двух точек, несмотря на то, что это не очень приятно. Если эти правила нарушаются, может быть, что 30% случаев COVID-19 с клинической картиной показывают отрицательный результат», – сказал он.

Кроме того, многое зависит от того, на какой день берут анализ. «Анализ может быть взят уже тогда, когда вирус опустится в нижние дыхательные пути, и в зеве его уже нет или он есть в очень небольшой дозе», – сказал Бабич.

На достоверность тестов также влияет чувствительность реагентов, на которых проводится тестирование. «В марте в разных литературных источниках появлялась информация о том, что на 1-7 день заболевания только 70% больных имели позитивный результат ПЦР. С этого времени многое изменилось. Я думаю, что такие высокие цифры ложноотрицательных тестов, которые видят сейчас, связаны, скорее всего, с нарушением взятия биоматериала. Но в любом случае, 30% – это очень высокий процент. Я считаю, что тут вопрос не только в методике ПЦР-тестирования, но и, скорее всего, в некачественном отборе биоматериала», – сказал директор лаборатории

Бабич подчеркнул, что «информацией о 30% [ложноотрицательных тестов] мы дискредитируем методику ПЦР-исследования». «Но сегодня другой методики, которая была бы настолько точной и рекомендованной ВОЗ и CDC, в мире нет. Повышает точность диагностики комбинация ПЦР-исследования и исследования наличия антител к COVID-19», – сказал он.

В свою очередь в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) сообщили, что оплата за лечение пациентов с COVID-19 идет не только при подтвержденном ПЦР-тесте, но и за лечение пациентов с подозрением на заболевание.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что у 30% пациентов с явными признаками коронавирусной инфекции ПЦР-тест на COVID-19 будет отрицательным.