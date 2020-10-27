В Славянске: Мужчина незаконно показывал в прямом эфире работу ТИК

В полицию поступило сообщение, что во время мониторинга социальной сети на одной из страниц был обнаружен прямой эфир подсчета голосов Славянской городской территориальной избирательной комиссией, в ходе которого было объявлено о перерыве в работе комиссии. Сейчас правоохранители проверяют событие. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает полиция Донецкой области.

Кроме того, по факту уклонения члена избирательной комиссии от выполнения своих обязанностей в работе комиссии открыто уголовное производство по ч.5 ст.157 Уголовного кодекса Украины (Уклонение члена избирательной комиссии от выполнения своих обязанностей… карается ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок).

Всего с начала предвыборного процесса в Донецкой области начато 74 уголовных производства по фактам нарушения законодательства во время местных выборов.

Непосредственно в день голосования в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 22 фактам. Начиная с 00:00 26 октября открыто еще 4 уголовных производства.