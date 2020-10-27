С пакетами на ногах: В «ДНР» колоссальное число медиков болеют коронавирусом

В «ДНР» угрожающая ситуация с заболеваемость коронавирусом среди медиков. Это связано, в первую очередь, с отсутствием средств индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом рассказал один из основателей «ДНР», глава «народного совета ДНР» (2014-2015 гг.) Андрей Пургин.

«Процент заболевших среди медиков – колоссальный. Это самая пораженная группа. Медики, которые были на работе, переболеют, наверное, под 100%. Население, может, под 50%. То, что медики рассказывают об отсутствии средств индивидуальной защиты, – это все правда. И из-за этого такое огромное количество заболевших медиков», – сказал Пургин.

Он отметил, что наиболее проблемная ситуация с СИЗ в небольших городах: «У них (у медиков, – ред.) и полиэтиленовые пакеты на ногах, и все, что хотите. Это просто жуть, особенно в маленьких городах. Например, в Кировском средства защиты – из подручных средств».

«Да, в центре Донецка – особенно в больницах, где медики имеют вес – там поставки идут», – добавил «республиканец».

Пургин пояснил, что обычных масок в «ДНР» хватает. «Но мы говорим о средствах защиты, которые нужны медикам, работающим с зараженными коронавирусом больными», – уточнил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube