Как выживают погорельцы: Пожары на Луганщине уничтожили домов больше, чем война (Видео)

Лесные пожары на Луганщине уничтожили домов местных жителей больше, чем это сделала война. Огонь не могли остановить более недели. 11 жителей погибли. Полностью уничтожены 568 домов полностью.

Вороновое – одно из 30-ти сел, которые сгорели во время последних пожаров. Супруга Михаила Индиченко погибла, она забежала в дом, чтобы забрать документы. Огонь за мгновение охватил всю улицу. От женщины ничего не осталось. «Нашел сережку, косточки и чуть-чуть черепа. И все», – говорит пенсионер.

В Вороновом на улице с красивым названием Солнечная остался лишь один дом. Настолько ужасающих разрушений нет даже на передовой фронта.

Сотни семей оказались без крыши над головой, кого-то приютили родственники, остальных расселили во временных приютах.

Михаил Индиченко с зятем и внуком живут в доме знакомого, который сейчас служит в армии. Семья имеет право на обещанную денежную компенсацию от государства – в 300 тыс. грн. Но Михаил сомневается, что этой суммы хватит на приобретение жилья. Потому что после пожала цены на недвижимость подскочили. «Я уже поехал, договорился за дом за 4 тыс. долларов. А они потом – хоп, как погорели, говорят: все, мы отказываемся продавать за ту цену. И сейчас дом по 12-15 тыс. долларов стоит», – поясняет мужчина.

На выгоревших улицах людей почти нет. На человеческий голос выбегают лишь котята – с обгоревшими усами и лапами.

В селе Сиротино жители тоже разбирают завалы. Дом, в котором жил Сергей Попов, построил еще его дед. От строения осталась только одна стена. Семья сейчас живет в соседнем Северодонецке. «В городе приютили нас. Когда на работу – ночую там», – уточняет Попов.

Он также рассчитывает на помощь от государства. Но, говорит, деньги получит не скоро. Сначала ему придется правильно оформить все документы на дом. Переезжать из села не планирует. «За что покупать – не представляю. А здесь я, во-первых, вырос. И где-то в другом месте жить я бы не хотел. Буду восстанавливать», – говорит погорелец.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»