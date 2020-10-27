Продавать не имеет права: Шахтер из Горловки вышивает иконы бисером (Фото)

Владимир Зубко жил в Горловке и работал на шахте имени Ленина. Но в 2014 году оставил родной город и переехал в Ровно. Справиться со стрессом от войны и переезда ему помогло новое хобби – вышивка бисером, передают «Свои.city».

68-летний Владимир больше 30 лет жизни посвятил работе на шахте имени Ленина – начинал с горного мастера, горнорабочего и стал начальником смены. Но когда на Донбассе началась война, мужчина уволился и решил уехать.

Покидал город 7 августа 2014 года – Зубко уже стоял на автобусной остановке, когда рядом разорвался снаряд. В результате этого мужчина получил контузию.

«Очень сильно бабахнуло. У меня тогда была будто минута молчания. Я стою и не могу понять: слышу ли я, дышу ли я. Пришел в себя, когда к остановке автобус подошел. Водитель сказал: "Садись быстрее". Сумка вроде была очень тяжелая, но я ее как пушинку бросил. Водитель спросил: "Почему ты плачешь? " А я сам не знаю, страх такой был. Тогда в результате артиллерийского обстрела сгорел Благовещенский храм в микрорайоне "Строитель"», – вспоминает Владимир.

Владимир Зубко

Горловчанин направился в Ровно. Выбрал этот город, потому что там уже обосновался его приятель, с которым они вместе работали на шахте. Первые 3 месяца жил в социальном реабилитационном центре, потом перебрался на квартиру.

«Уже сменил 7 квартир, доводилось спать и на полу, наконец нашел комнату в общежитии, где и живу третий год», – поясняет переселенец.

Спустя некоторое время после приезда в Ровно Владимир перенес микроинсульт, у него нарушилась речь и начала болеть нога. Три недели он провел в больнице.

Однажды Владимир увидел, как одна из жительниц социального центра коротает время за вышивкой бисером, и решил сам попробовать.

«Подумал: не мужик я что ли – бисер не могу пришить? Первый раз попробовал – не получилось, переночевал и на следующий раз снова подошел к ней. Попробовал – и получилось. Первой моей работой была икона Святой Ларисы. Я ее подарил. Сейчас у меня уже 90 вышитых святых ликов», – рассказывает мастер.

Благословение на вышивание икон он получил сначала в одной из ровенских церквей, а затем и в Киево-Печерской лавре. Владимир вспоминает, что тогда батюшка поинтересовался, почему он хочет вышивать святые лики. Бывший шахтер ответил, что он – верующий и ему нравится это занятие.

Сейчас мастер освящает свои работы в церкви, недавно отправил три освященные картины в Краматорск.

Иконы с ликами святых вышил всем своим близким: дочерям, зятю и даже маленькой внучке. Про себя тоже не забыл – изобразил Святого Владимира.

Свои иконы Владимир дарит безвозмездно. Некоторые пытаются отблагодарить мастера, но продавать их он не имеет права.

Также уже доводилось бывшему шахтеру расшивать целое платье и полотенце для пасхальной корзины. Обе работы ему удались.

На самую тяжелую из работ у него ушло около 20 дней, а на самое большое изделие пришлось пришить около 25 тысяч бисеринок.

«Особенно тяжело далась "Тайная вечеря", потому что я начал вышивать ее не с той стороны. Одна знакомая спросила, что я вышиваю, я ответил, что "Тайную вечерю". И поделился, что почему-то она у меня очень тяжело идет. Знакомая спросила, с какой стороны я начал вышивать. Я сказал, что с правой. "А вы помните, кто был первый справа? Иуда. Нужно было начинать с другой стороны". Я присмотрелся – и действительно, все так, как она говорит», – делится бывший шахтер.

Результат во многом зависит от качества бисера, поэтому к выбору материала Владимир подходит внимательно: «Обратил внимание, что, когда читаю молитву, то все как-то получается само собой. Но бывает, что бисер попадается некачественный. Японский и чешский бисер – хороши, а наш – разнокалиберный, и половину приходиться выкидывать. И все равно у меня бисера килограмма два собралось».

Хобби Владимира некоторым кажется нехарактерным для мужчин. Как-то бывший шахтер принимал участие в выставке, проходившей в Ровно. Одна из посетительниц, увидев вышитые им иконы, поинтересовалась, кто их сделал. Когда организатор представил ей Владимира как автора этих работ, она искренне удивилась. Не могла поверить, что мужчина вышивает, да еще и так красиво.

Сам Владимир о своем хобби говорит скромно – для него это интересное занятие и способ успокоения. «Когда человеку тяжело, он вспоминает о Боге. Вначале это было для меня лекарством от стресса, а потом я понял, что не могу жить без этого», – резюмировал он.