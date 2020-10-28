Лига чемпионов: «Шахтер» выстоял против «Интера» (Фото)

Во вторник, 27 октября, во 2-м туре Лиги чемпионов «Шахтер» принимал в Киеве миланский «Интер». Игра прошла на НСК «Олимпийский», матч завершился со счетом 0:0. Впервые за полгода «Шахтер» проводил домашний матч в присутствии зрителей. На главном стадионе страны в этот вечер собралось более 10 тысяч болельщиков.

«Как и в Мадриде, "оранжево-черные" начали поединок смело и старались не уступать сопернику, особенно в контроле мяча, и захватить центр поля. Четверть часа прошла в разведке и без особых моментов, однако на 15-й минуте Дентиньо получил травму, и его заменил Тайсон. И тут же гости создали первый голевой шанс: Лукаку убежал один на один, но Трубин парировал выстрел бельгийца, а добивание Бареллы пришлось в перекладину», – описывается ход игры в онлайн-трансляции на сайте ФК «Шахтер».

Следом голкипер «Шахтера» еще раз спас команду, ногами отбив удар того же Бареллы с близкой дистанции. Затем выручали молодые защитники «горняков»: Корниенко заблокировал попытку Хакими, а Бондарь вынес мяч из ворот после удара Лаутаро. Выдержав сумасшедший натиск соперника, к середине тайма подопечные Луиша Каштру отодвинули игру от своих ворот и провели пару атак. В одной из них Маркос Антонио проверил издали Хандановича, но опытный кипер справился. За минуту до свистка на перерыв «Интер» заработал опаснейший штрафной, однако вновь блестяще сыграл Трубин, переведя из девятки в перекладину мощный выстрел Лукаку.

Сразу после перерыва вратарь «Шахтера» отбил очередной непростой удар Брозовича, а добивавший Мартинес не попал в пустой угол. Но после этого хозяева стали внимательнее и начали компактнее действовать в обороне, не позволяя итальянцам так легко преодолевать свою защитную линию. Всплеск активности случился уже в последние 15 минут. Корниенко упал в штрафной миланцев, после того как де Врей врезался шипами в его бедро, но арбитр не решился поставить пенальти. Уже через пару минут требовал одиннадцатиметровый Лукаку – нарушения со стороны Бондаря судьи не увидели, а Трубин чисто выбил мяч в подкате. В концовке Тете подкараулил неудачную скидку защитника на Хандановича, а вместо удара с острого угла решил отдать на Марлоса, которого тут же накрыли.

Финальный свисток зафиксировал ничью. 0:0 – «Шахтер» и «Интер» не выявили победителя.

В следующем туре Лиги чемпионов «горняки» 3 ноября в Киеве примут «Боруссию» (Менхенгладбах). Матч на НСК «Олимпийский» пройдет в присутствии зрителей и начнется в 19:55.

А в ближайшую пятницу, 30 октября, команду Луиша Каштру ждет поединок УПЛ с «Мариуполем».