Высотки просто задавили меня: Фотограф показала Донецк (Фото)

Фотограф Евгения Карпачева, проживающая в неподконтрольном украинской власти Донецка, показала свою прогулку по городу.

Дончанка проделала путь от ТРЦ «Донецк Сити» по ул. Артема до ул. 25-летия РККА и Набережной. «А потом еще прошлись по Юзовке, до конечной остановки трамвая», – отметила Евгения.

ТРЦ «Донецк Сити» она не фотографировала, при этом в кадр попала сама улица Артема. Также запечатлены улицы 25-летия РККА в сторону Кальмиуса и Постышева.

«Я в этом районе была очень и очень давно. Высотки просто задавили меня, мне показалось, что построены они там хаотично, без всякого архитектурного плана, во всяком случае, так они выглядят со двора. Дворы тоже не очень, вот даже не возникло желания жить в таких домах и дворах», – поделилась жительница Донецка.