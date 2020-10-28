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Количество выявленных случаев COVID-19 на Донетчине перевалило за 9 тысяч (Карта)

28.10.20 08:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине за минувшие сутки коронавирус забрал еще 4 жизни. Об этом сегодня, 28 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в своем Facebook.

Новыми жертвами COVID-19 стали 60-летняя жительница Селидово, 60-летний житель Мариуполя и 69-летняя жительница Мариуполя, 82-летний житель Константиновки.

За вторник, 27 октября, лаборатории предоставили информацию о 205 новых больных коронавирусной болезнью в Донецкой области, среди них 9 детей:

  • 84 – в Мариупольской (4 ​​ребенка);
  • 27 – в Краматорской (1 ребенок);
  • 18 – в Славянской (1 ребенок);
  • 14 – в Угледарской;
  • 9 – в Николаевской (2 ребенка);
  • по 7 – в Торецкой и Кураховской;
  • по 5 – в Лиманской и Добропольской;
  • 4 – в Никольской;
  • по 3 – в Мангушской, Марьинской (1 ребенок), Великоновоселковской и Комарской;
  • по 2 – в Белозерской, Дружковской, Покровской, Волновахской и Старомлиновской;
  • по 1 – в Мирноградской, Кальчицкой и Гродовской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 9 026 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 3 820 человек (42,3% из всех заболевших);
  • на лечении – 5 111 пациентов (56,6%);
  • летальных случаев – 95 (1,1%).

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