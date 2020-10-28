Количество выявленных случаев COVID-19 на Донетчине перевалило за 9 тысяч (Карта)

На Донетчине за минувшие сутки коронавирус забрал еще 4 жизни. Об этом сегодня, 28 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в своем Facebook.

Новыми жертвами COVID-19 стали 60-летняя жительница Селидово, 60-летний житель Мариуполя и 69-летняя жительница Мариуполя, 82-летний житель Константиновки.

За вторник, 27 октября, лаборатории предоставили информацию о 205 новых больных коронавирусной болезнью в Донецкой области, среди них 9 детей:

84 – в Мариупольской (4 ​​ребенка);

27 – в Краматорской (1 ребенок);

18 – в Славянской (1 ребенок);

14 – в Угледарской;

9 – в Николаевской (2 ребенка);

по 7 – в Торецкой и Кураховской;

по 5 – в Лиманской и Добропольской;

4 – в Никольской;

по 3 – в Мангушской, Марьинской (1 ребенок), Великоновоселковской и Комарской;

по 2 – в Белозерской, Дружковской, Покровской, Волновахской и Старомлиновской;

по 1 – в Мирноградской, Кальчицкой и Гродовской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 9 026 случаев COVID-19, из них: