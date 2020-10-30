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А где это такая красота: В «ДНР» показали интересное место (Фото)

30.10.20 10:06
Зугрэс
Зугрэс / Фото: youtube.com

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал Зуевское водохранилище.

Мужчина продемонстрировал водосброс на водохранилище, сняв его с квадрокоптера.

Зугрэс. / Фото: youtube.com

Также он снял с высоты проезжающие по мосту машины, город Зугрэс на берегу водохранилища и окружающую природу.

В комментариях пользователи соцсетей выражают восхищение красотой представленных кадров. Многим дончанам водохранилище хорошо известно, так как они бывают здесь на отдыхе и на рыбалке. Некоторые же ничего о водоеме не знают: «А где это у нас такая красота… Никогда там не была, спасибо автору за отлично переданную атмосферу!».

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