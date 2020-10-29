Раньше ездили в отпуск на море: В Донецке показали дорогу на Мариуполь (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал участок трассы.

Мужчина снял дорогу «Славянск – Донецк – Мариуполь» (114 км) с высоты птичьего полета. Этот участок находится неподалеку от супермаркета «Сигма-ленда» (бывший «Ашан»).

Также он запустил квадрокоптер прямо над дорогой, продемонстрировав редкие проезжающие автомобили и велосипеды:

В комментариях к опубликованным кадрам пользователи соцсетей отмечают красоту пейзажей: «Очень красиво!... Очень красивый пейзаж… Завораживает… Какой же все-таки красивый наш Донецк… Автор удивляет нас красотой местных просторов… Очаровательный вид».

Также дончане вспоминают, что по этой дороге ездили к морю, на отдых: «Очень жалко Донецк… А ведь действительно, еще недавно по этой дороге мы ездили в свои отпуска на море, где проводили часть лета и наслаждались отдыхом от ежедневного быта, спасибо… за напоминание о приятных моментах нашей жизни… Эта автодорога при Украине оставляла только самые позитивные моменты, так как эта дорога была прямиком на отдых».