В Азовском море на месте крушения российского танкера обнаружили останки людей

В Азовском море на месте аварии российского нефтяного танкера «Генерал Ази Асланов» обнаружили останки членов экипажа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Судно потерпело крушение вследствие взрыва 24 октября.

Следствие установило, что произошло возгорание взрывоопасной смеси груза – легковоспламеняющийся жидкости «Нафта» – во втором грузовом танке.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены, предположительно, останки пропавших членов экипажа, для установления личности погибших назначены генетические экспертизы. На месте происшествия продолжает работать следственная группа, в числе которой следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте и криминалисты с опытом расследования подобных происшествий. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в Следкоме РФ.

Ведомством возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности по ч. 3 ст. 219 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, 24 октября в акватории Азовского моря на российском нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» произошел взрыв. Судно следовало из Керчи (аннексированный Крым) в Ростов-на-Дону (РФ). После взрыва были спасены 10 человек. Но троих членов экипажа (боцмана, матроса и практиканта) выбросило за борт, их поиски продолжались несколько дней.