На Донетчине временно сокращают подачу воды ряду городов и поселков

Сегодня, 28 октября, аварийно-восстановительные бригады КП «Компания "Вода Донбасса"» будут проводить ремонтные работы на участке от 2-го до 3-го подъема Второго Донецкого водопровода. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«На период проведения ремонтных работ будет прекращена подача воды Дружковке и Константиновке, а также поселкам городского типа Новгородское и Щербиновка, селам Иванополье, Плещеевка, Нелиповка, Яблоновка, Александро-Калиново, Екатериновка, Петровка, Степное. Городам Славянск и Краматорск подача воды будет сокращена», – говорится в сообщении.

Второй Донецкий водопровод – главный источник водоснабжения для городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков. 20 км этого водопровода находится в аварийном состоянии и требует замены.