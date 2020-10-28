В Украине снова зафиксировано более 7 тысяч новых больных COVID-19 за сутки

В Украине продолжает возрастать количество инфицированных COVID-19. За минувшие сутки заболели 7 474 человека, в том числе 300 детей и 475 медработников. Об этом сегодня, 28 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».
«За сутки были госпитализированы 1 100 человек. Сегодня на утро на больничных койках находятся 25 424 пациента. Это люди, у которых коронавирус или подтвержден методом ПЦР, или с клиническими проявлениями, с подозрением на COVID-19. Все эти люди имеют состояние или средней тяжести, или тяжелое течение болезни», – сказал Степанов.
За последние сутки зафиксировано 165 летальных случаев. При этом выздоровели 3 306 пациентов.
Больше всего лабораторно подтвержденных случаев коронавируса за сутки выявлены в Харьковской (635), Одесской (567), Днепропетровской (497), Львовской (398) областях и городе Киеве (563).
Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 28 октября (на 9:00) в Украине зарегистрирован 363 075 подтвержденный случаев COVID-19, из них:
- 148 642 пациентов – выздоровели;
- 6 755 – скончались.
COVID-19 в разрезе регионов:
- Винницкая область – 9 697 случаев;
- Волынская область – 12 871 случай;
- Днепропетровская область – 13 915 случаев;
- Донецкая область – 9 024 случая (по данным ОГА – 9 026);
- Житомирская область – 13 154 случая;
- Закарпатская область – 13 571 случай;
- Запорожская область – 8 852 случая;
- Ивано-Франковская область – 19 247 случаев;
- Кировоградская область – 2 212 случаев;
- Киев – 35 450 случаев;
- Киевская область – 15 465 случаев;
- Львовская область – 28 484 случая;
- Луганская область – 3 416 случаев;
- Николаевская область – 7 317 случаев;
- Одесская область – 23 207 случаев;
- Полтавская область – 8 639 случаев;
- Ровенская область – 18 299 случаев;
- Сумская область – 10 974 случая;
- Тернопольская область – 19 818 случаев;
- Харьковская область – 34 441 случай;
- Херсонская область – 3 454 случая;
- Хмельницкая область – 14 228 случаев;
- Черновицкая область – 20 509 случаев;
- Черкасская область – 8 539 случаев;
- Черниговская область – 8 292 случая.