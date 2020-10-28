В Украине снова зафиксировано более 7 тысяч новых больных COVID-19 за сутки

В Украине продолжает возрастать количество инфицированных COVID-19. За минувшие сутки заболели 7 474 человека, в том числе 300 детей и 475 медработников. Об этом сегодня, 28 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«За сутки были госпитализированы 1 100 человек. Сегодня на утро на больничных койках находятся 25 424 пациента. Это люди, у которых коронавирус или подтвержден методом ПЦР, или с клиническими проявлениями, с подозрением на COVID-19. Все эти люди имеют состояние или средней тяжести, или тяжелое течение болезни», – сказал Степанов.

За последние сутки зафиксировано 165 летальных случаев. При этом выздоровели 3 306 пациентов.

Больше всего лабораторно подтвержденных случаев коронавируса за сутки выявлены в Харьковской (635), Одесской (567), Днепропетровской (497), Львовской (398) областях и городе Киеве (563).

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 28 октября (на 9:00) в Украине зарегистрирован 363 075 подтвержденный случаев COVID-19, из них:

148 642 пациентов – выздоровели;

6 755 – скончались.

COVID-19 в разрезе регионов: