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Стало известно, кто будет бороться за кресло мэра Краматорска во втором туре

28.10.20 10:05
Иллюстрация из открытых источников
Иллюстрация из открытых источников

В Краматорске территориальная избирательная комиссия (ТИК) завершила обрабатывать результаты голосования за главу громады и депутатов, которое состоялось 25 октября, передает «Суспільне».

По данным ТИК, в Краматорске во втором туре за должность городского головы будут бороться Александр Гончаренко и Андрей Панков. Гончаренко набрал 48,61% (19 390 голосов) и Панков – 37,75% (15 056 голосов).

Напомним, Андрей Панков – действующий городской голова Краматорска, Александр Гончаренко – директор по маркетингу и сбыту ОАО «ЭМСС», беспартийный.

Всего за пост мэра Краматорска боролись 11 кандидатов.

В Краматорский горсовет прошли 6 партий:

  • «Оппозиционная платформа – За жизнь» – будут представлять 14 депутатов;
  • «Команда Максима Ефимова «Наш Краматорск» – 12 депутатов;
  • «Партия мира и развития» – 5 депутатов;
  • «Слуга народа» – 4 депутата;
  • «Европейская солидарность» – 4 депутата;
  • «Партия Шария» – 3 депутата.

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