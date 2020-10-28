Стало известно, кто будет бороться за кресло мэра Краматорска во втором туре

В Краматорске территориальная избирательная комиссия (ТИК) завершила обрабатывать результаты голосования за главу громады и депутатов, которое состоялось 25 октября, передает «Суспільне».
По данным ТИК, в Краматорске во втором туре за должность городского головы будут бороться Александр Гончаренко и Андрей Панков. Гончаренко набрал 48,61% (19 390 голосов) и Панков – 37,75% (15 056 голосов).
Напомним, Андрей Панков – действующий городской голова Краматорска, Александр Гончаренко – директор по маркетингу и сбыту ОАО «ЭМСС», беспартийный.
Всего за пост мэра Краматорска боролись 11 кандидатов.
В Краматорский горсовет прошли 6 партий:
- «Оппозиционная платформа – За жизнь» – будут представлять 14 депутатов;
- «Команда Максима Ефимова «Наш Краматорск» – 12 депутатов;
- «Партия мира и развития» – 5 депутатов;
- «Слуга народа» – 4 депутата;
- «Европейская солидарность» – 4 депутата;
- «Партия Шария» – 3 депутата.