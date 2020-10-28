Стало известно, кто будет бороться за кресло мэра Краматорска во втором туре

В Краматорске территориальная избирательная комиссия (ТИК) завершила обрабатывать результаты голосования за главу громады и депутатов, которое состоялось 25 октября, передает «Суспільне».

По данным ТИК, в Краматорске во втором туре за должность городского головы будут бороться Александр Гончаренко и Андрей Панков. Гончаренко набрал 48,61% (19 390 голосов) и Панков – 37,75% (15 056 голосов).

Напомним, Андрей Панков – действующий городской голова Краматорска, Александр Гончаренко – директор по маркетингу и сбыту ОАО «ЭМСС», беспартийный.

Всего за пост мэра Краматорска боролись 11 кандидатов.

В Краматорский горсовет прошли 6 партий: