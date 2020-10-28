Сводка из зоны ООС за 27 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 27 октября, в полосах ответственности украинских подразделений НВФ 4 раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Так, в районе населенного пункта Водяное противник применил автоматический станковый гранатомет, а недалеко от населенного пункта Пески – ручной противотанковый гранатомет. Кроме того, еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано на участке вблизи поселка Шумы (Торецк), где в вечернее время противник открывал огонь из подствольного гранатомета.

На огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 28 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные за минувшие сутки единожды нарушили режим прекращения огня, обстреляв из гранатометов село Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.). Общее количество примененных боеприпасов – 5 единиц».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.