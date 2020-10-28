И мужчины, и женщины: В «ДНР» умерли 17 человек, болевших коронавирусом

В «ДНР» за сутки умерли 17 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 27 октября, выявлены 159 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрированы 17 летальных случаев – мужчины в возрасте от 61 до 84 лет и женщины в возрасте от 51 до 76 лет», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 28 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 6 262:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2 964 пациента,

выписаны – 2 815 человек,

летальных случаев – 483.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 203 случая пневмоний, госпитализированы 117 человек. Всего на лечении находятся 2 258 пациентов с пневмониями, из них 474 – на кислородной поддержке (+57 за сутки).