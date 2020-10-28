Бахмут, Константиновка, Дружковка: Известны предварительные результаты выборов

В Донецкой области территориальные избирательные комиссии заканчивают обработку результатов волеизъявления жителей на выборах 25 октября, передают «Донецкие новости».

В Бахмуте территориальная избирательная комиссия опубликовала итоги воскресного голосования.

Среди кандидатов на должность городского головы Бахмутской городской ОТГ большинство голосов набрал Алексей Рева, за него отдали голоса 18 734 человека (77,99%).

На втором месте с большим отрывом Валерий Слесарев, который получил 4 507 голосов избирателей.

В городской совет прошли четыре партии:

«Порядок» будут представлять 15 депутатов;

«Оппозиционная платформа – За жизнь» – 11 депутатов;

«Слуга Народа» – 9 депутатов;

«Оппозиционный блок» – 3 депутата.

В Часов Яре победил Дмитрий Верзилов (ОПЗЖ), в Северске победил Андрей Черняев, самовыдвиженец, в Соледаре – Евгений Пластун, самовыдвиженец.

Данные бюллетеней по Константиновке и району территориальная избирательная комиссия обрабатывала около полутора суток. Итоговый протокол глава ТИК зачитала сегодня, 27 октября, сообщает «Знамя индустрии».

В голосовании приняли участие 16 819 человек из общего числа – порядка 60 000 избирателей. 410 бюллетеней признаны недействительными. Пятерка лидеров в голосовании на должность главы объединенной Константиновской громады выглядит следующим образом:

Олег Азаров – 6 804 (46,2%). Александр Кулик – 5488 (37,12%). Сергей Чертков – 1599 (10,82%). Василий Хотенков – 894 (6,5%). Виолетта Суханова – 679.

Объявленные результаты должны принять и утвердить в Центральной избирательной комиссии, после чего они получат официальный статус.

Партии «Оппозиционный блок», «Слуга народа», «Наш край» получили наибольшую поддержку избирателей на выборах в Константиновский городской совет. Эти политические силы создали коалицию «Константиновка – наш дом».

Также известны результаты предварительного подсчета местных выборов в Дружковке, сообщает «Дружковка на ладонях».

Главой Дружковской ОТГ стал Владимир Григоренко. В городской совет проходит четыре партии – «Оппозиционный блок», «Голос», «ОПЗЖ» и «Слуга народа». «Европейская солидарность» близка к проходному барьеру.

Явка составила около 23%.