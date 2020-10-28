Ребенок остался без руки: В Египте на семью украинских туристов напала акула

В Египте на популярном курорте Шарм-эль-Шейх акула напала на украинских туристов. Пострадала женщина с 12-летним сыном, а также инструктор, который их сопровождал, сообщает «Украина 24».

Отдыхающие мать и сын ныряли с масками под воду, чтобы вблизи рассмотреть рифы. Во время такого подводного плавания на семью напала акула. 12-летнему мальчику хищник разорвал руку, ее пришлось ампутировать. Женщина получила глубокие раны от укусов, но ее состояние стабильное, а ребенок в реанимации. Сейчас за жизнь мальчика борются врачи, впереди у него еще одна операция.

Погружение с аквалангом для дайверов, которые не имеют разрешения на такие подводные экскурсии вокруг Синайского полуострова, запрещены. Туроператор, у которого семья приобрела путевку, утверждает – такой услуги не продавал.

Сначала туристы обратились к гиду в отеле по приобретению такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили приобрести такую услугу у третьих лиц вне отеля, в котором отдыхали.

Как рассказал инструктор по дайвингу Сергей Бойко, обычно акулы просто так на людей не нападают. Чаще виноваты сами туристы, поскольку пренебрегают предупреждениями и подкармливают рыб, чтобы те подплывали ближе.

«Если говорить о нападениях акул, то это вообще в мире очень редко случается. Люди не входят в рацион питания акул. Возможно, связано с тем, что кормили рыб, возможно, акул, и это привело к такой трагедии», – отметил Бойко.

Расходы на лечение взяло на себя правительство Египта. И хотя подводное плавание не относится к страховым случаям, деньгами поможет и украинская страховая компания. В Египте сейчас выясняют детали трагедии, опрашивают свидетелей.